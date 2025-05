RAI 2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 6/5 (10.00): «AGGIORNAMENTI DI ATTUALITÀ E APPROFONDIMENTI SU VILLE E PARCHI IN ITALIA, CON RONCACCI – ROMOLI – MILANO»

18.45 - lunedì 5 maggio 2025

La puntata di “Tg2 Italia Europa” di martedì 6 maggio, condotta da Marzia Roncacci e in onda alle 10 su Rai 2, si aprirà con aggiornamenti di attualità e i collegamenti dall’Italia e dall’estero, seguiti da un ampio spazio dedicato all’avvicinamento al Conclave.

L’approfondimento sarà dedicato a ville e parchi: circa 5000 luoghi incantati in tutta la Penisola: parchi storici, giardini botanici, ville antiche e preziosi roseti, ma anche la cura del verde nei giardini e terrazzi delle nostre case.

E poi un collegamento da Milano con Tuttofood, fiera di riferimento per l’ecosistema agroalimentare. Si parlerà anche della decima edizione di Sport in Famiglia, previsto per il 9, 10 e 11 maggio a Roma.

Infine, la settima tappa del viaggio di Andrea Romoli sulla Romea Strata, l’antico percorso dei pellegrini che dall’estremo nord dell’Europa, arriva fino a Roma.

