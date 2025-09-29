RAI 2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 30/09 (10.00) : «RISCHIO INTOSSICAZIONI DA FUNGHI IN AUTUNNO, RICORDO DI JAMES DEAN E OMAGGIO A RENATO ZERO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.41 - lunedì 29 settembre 2025

La puntata di ‘Tg2 Italia Europa’ di martedì 30 settembre, in onda alle 10 su Rai 2, condotta da Annalisa Fantilli, sarà aperta come sempre dall’attualità.

L’approfondimento sarà dedicato al rischio di intossicazioni da funghi che aumento con il consumo e la raccolta in autunno. Tra gli ospiti Paolo Maurizio Soave, responsabile del Centro Antiveleni della Fondazione del Policlinico Gemelli, Loreto Guglietti micologo, Ernesto Di Renzo, antropologo Università di Tor Vergata e lo chef Valerio Centofanti.

“Accadde Oggi” ricorderà il mito di James Dean, morto il 30 settembre del 1955, in studio Dario Salvatori, critico musicale e cinematografico.

La puntata chiuderà con un omaggio a Renato Zero nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno.

