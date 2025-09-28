RAI 2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 29/09 (10.00) : «LA GIORNATA DEL CUORE CON IL NUOVO CENTRO GEMELLI / INFLUENZA E COVID, FOCUS SANITARIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Lunedì 29 settembre alle 10 su Rai 2 un’ampia pagina di attualità nella puntata di Tg2 Italia Europa, condotta da Annalisa Fantilli.
Nella prima parte anche un collegamento con la Basilica di Santa Maria Maggiore in occasione della messa celebrata per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.
Per la Giornata del Cuore, in diretta il professor Massimo Massetti, direttore dell’Area Cardiovascolare e della Cardiochirurgia della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, presenterà il progetto del futuro centro Gemelli CUORE, ospedale dedicato alle malattie cardiovascolari in costruzione nel campus della fondazione Policlinico Gemelli.
Rimanendo sempre in campo sanitario, focus su influenza e covid con il professor Massimo Ciccozzi e Alberto Chiriatti, vice segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.
Auguri poi a Loretta Goggi, che compie 75 anni e in chiusura un ricordo di Little Tony in occasione del documentario “Cuore Matto”, in onda nella stessa giornata alle 15.40 su Rai 3.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)