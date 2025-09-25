Popular tags:
RAI 2 * “TG2 ITALIA – EUROPA” – 26/09 (10.00) : «IL TERREMOTO DI UMBRIA E MARCHE DEL 1997 / TURISMO ESPERIENZIALE, FOCUS SU CULTURA ITALIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.50 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Si aprirà con gli aggiornamenti sui principali fatti di attualità dall’Italia e dal mondo l’appuntamento con “Tg2 Italia – Europa”, condotto da Annalisa Fantilli, in onda enerdì 26 settembre alle 10 su Rai 2.

Si inizierà ricordando il terremoto di Umbria e Marche del 26 settembre 1997 con – in collegamento da Assisi – ci sarà Sergio Fusetti, capo restauratore e conservatore della Basilica di Assisi.

L’approfondimento sarà poi dedicato al cosiddetto turismo “esperienziale” che offre al viaggiatore la possibilità di sperimentare in prima persona le attività più rappresentative della nostra cultura. Se ne parlerà con Fulvio De Bonis CEO Imago Artis Travel, e Roberta Garibaldi docente all’Università di Bergamo e Presidente Associazione Italiana Turismo enogastronomico.

Infine, la rubrica “A teatro…” “Dossier” e quella “Accadde oggi” dedicata alla nascita dello Zecchino d’Oro. In studio a Bologna: Angela Senatore, Autrice Tv Antoniano, e Margherita Gamberini, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano.

