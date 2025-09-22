RAI 2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 23/09 (10.00) : «L’ITALIANO SI EVOLVE TRA SOCIAL E NEOLOGISMI, OMAGGIO AI GRANDI DELLA MUSICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.10 - lunedì 22 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La puntata di ‘Tg2 Italia Europa’ di martedì 23 settembre, condotta da Marzia Roncacci alle 10.00 su Rai 2, sarà aperta come sempre dall’attualità, con particolare attenzione agli scenari internazionali e all’anniversario dell’uccisone di Giancarlo Siani.

L’approfondimento sarà dedicato poi all’italiano e alla sua evoluzione, tra semplificazioni che arrivano dal mondo dei social e neologismi.

Tra gli ospiti del programma: Stefano Epifani, esperto di web e intelligenza artificiale, Rosario Coluccia, linguista, Accademico della Crusca e Dino Petralia magistrato e appassionato di linguaggio.

Lo spazio “Accadde Oggi”, sarà un omaggio a grandi della musica nel giorno del loro compleanno, da Gino Paoli, a Bruce Springsteen, a Ray Charles a Julio Iglesias.

In studio ci sarà Carlo Massarini.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)