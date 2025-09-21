RAI 2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 22/09 (10.00) : «COLLEGAMENTI CON INVIATI E CORRISPONDENTI / TENNIS DOPO LA VITTORIA ITALIANA DELLA BILLIE JEAN KING CUP, FOCUS SUL MERCATO IMMOBILIARE E TRIBUTO A SOFIA LOREN PER I SUOI 91 ANNI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
RAI 2 * "TG2 ITALIA EUROPA" – 22/09 (10.00) : «COLLEGAMENTI CON INVIATI E CORRISPONDENTI / TENNIS DOPO LA VITTORIA ITALIANA DELLA BILLIE JEAN KING CUP, FOCUS SUL MERCATO IMMOBILIARE E TRIBUTO A SOFIA LOREN PER I SUOI 91 ANNI»

20.01 - domenica 21 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
I collegamenti con inviati e corrispondenti apriranno la puntata di “Tg2 Italia Europa”, in onda di lunedì 22 settembre alle 10 su Rai 2, con la conduzione di Marzia Roncacci.

A seguire, uno spazio dedicato al tennis dopo la vittoria italiana, per il secondo anno consecutivo, della Billie Jean King Cup, la Coppa Davis femminile.

L’approfondimento è dedicato al mercato immobiliare: i numeri parlano di una crescita delle compravendite, ma restano i problemi legati al costo della casa, alle difficoltà d’accesso ai mutui per i giovani e agli affitti troppo alti rispetto agli stipendi medi. Ospiti in studio: il segretario generale di FABI Lando Maria Sileoni e il presidente di Scenari Immobiliari, Mario Breglia.

Infine, il tributo a Sofia Loren che il 20 settembre ha compiuto 91 anni.

