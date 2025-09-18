RAI 2 * “TG2 ITALIA – EUROPA” – 19/09 (10.00) : «L’ARTE RUPESTRE DELLA VALLE CAMONICA PRIMO SITO UNESCO ITALIANO, OMAGGIO A MARIANGELA MELATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Si aprirà con gli aggiornamenti sui principali fatti di attualità dall’Italia e dal mondo l’appuntamento con “Tg2 Italia – Europa”, condotto da Marzia Roncacci, in onda venerdì 19 settembre alle 10 su Rai 2.
Si parlerà di Unesco, un tema che verrà trattato tutto l’anno vedendo regione per regione quali sono i siti patrimonio dell’umanità.
Si comincia dalla Lombardia dove si trova il primo sito italiano iscritto nella lista nel 1979.
L’arte rupestre della Valle Camonica.
Poi le rubriche “A teatro…”, “Dossier” e “Accadde oggi” dedicato a Mariangela Melato nata il 19 settembre 1941.
Con la sorella Anna Melato ripercorreremo la sua straordinaria carriera.
