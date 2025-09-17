RAI 2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 18/09 (10.00) : «CRISI MEDIORIENTALE E ARTIGIANATO ITALIANO, RICORDO DI FRANCO FRANCHI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.12 - mercoledì 17 settembre 2025

È la crisi mediorientale raccontata nei collegamenti di inviati e corrispondenti ad aprire il nuovo appuntamento con “Tg2 Italia Europa”, condotto da Marzia Roncacci e in onda giovedì 18 settembre alle 10 su Rai 2.

L’approfondimento sarà legato al mondo dell’artigianato. Una tradizione fortissima in Italia che è sempre più difficile mantenere viva, anche nelle sue eccellenze.

Spazio poi al ricordo di Franco Franchi, il comico siciliano che avrebbe compiuto 97 anni. Verranno ripercorsi i momenti salienti della sua carriera, il legame con Ciccio Ingrassia e i successi al cinema e in tv.

In chiusura la rubrica “ItinerArte”, un viaggio tra mostre e tesori artistici in Italia e non solo. Si comincia con le immagini in esclusiva del restauro della Colonna di Marco Aurelio e con la mostra a Trento dedicata ad Alcide De Gasperi.

