RAI 2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 16/09 (10.00) : «LE SCUOLE CULINARIE TRA TRADIZIONE E SOCIAL, RICORDO DI PIPPO BAUDO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Le scuole di cucina e i cambiamenti nella trasmissione della cultura culinaria, tra tradizione e social, sono al centro dell’approfondimento di “Tg2 Italia Europa”, condotto da Marzia Roncacci e in onda martedì 16 settembre alle 10 su Rai 2.
Ospiti Fulvio Pierangelini, cuoco di fama internazionale; Ernesto di Renzo , antropologo presso l’Università di Roma Tor Vergata; e una esperta food blogger.
Un ricordo particolare sarà dedicato poi a Pippo Baudo, a un mese dalla sua scomparsa, con numerosi spezzoni di trasmissioni commentati in studio con Umberto Broccoli.
