RAI 2 – “SQUADRA SPECIALE COBRA 11“: «TORNA IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA LA SERIE ACTION TEDESCA PIÙ VENDUTA ALL’ESTERO (14/8 ORE 21.00)»

09.26 - martedì 13 agosto 2024

La serie action tedesca più venduta all’estero, trasmessa in Germania dal 1996 e in Italia dal 1999, è giunta alla ventottesima stagione e approda, in prima visione assoluta, su Rai 2 mercoledì 14 agosto alle 21.00. Semir e Vicky, i due ispettori della polizia autostradale protagonisti di “Squadra speciale Cobra 11”, riprendono a sorvegliare il territorio e a inseguire il crimine sulle strade del loro paese. La serie è ambientata nel Nord Reno-Westfalia, tra Colonia, Düsseldorf e Neuss. Nell’episodio “Non è un gioco da ragazzi” Semir e Vicky salvano una bambina coinvolta in un incidente in cui scoprono che la mamma della piccola è stata accoltellata. Nel cast Erdogan Atalay e Pia Stutzenstein.