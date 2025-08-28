RAI 2 * “SQUADRA SPECIALE COBRA 11” – 29/08 (21.20) : «IL NUOVO EPISODIO CON SEMIR E VICKY ALLE PRESE CON FARMACI CONTRAFFATTI, LE INDAGINI METTONO A RISCHIO LA RELAZIONE SENTIMENTALE DELL’ISPETTORE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - giovedì 28 agosto 2025

“Squadra speciale Cobra 11” – la serie action tedesca più venduta all’estero, con protagonisti i due ispettori della polizia autostradale, Semir e Vicky – propone un altro Tv movie inedito, “Senza condizioni”, in onda venerdì 29 agosto alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2.

Due ragazze rubano un farmaco molto costoso che serve al fidanzato di una delle due, un malato terminale, a cui il medicinale potrebbe dare una speranza di guarigione. Si scopre però che questi farmaci sono contraffatti e quindi inefficaci.

Al ritrovamento dei farmaci è interessato anche un uomo, un ex-poliziotto, che ha la necessità di salvare il figlio. Queste persone incontrano nel loro percorso Semir e Vicky che risolveranno questa complessa situazione con delle ripercussioni personali, soprattutto per Semir.

Il suo rapporto con Bianca risentirà molto delle tensioni e pressioni dovute a queste indagini.

