Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “SQUADRA SPECIALE COBRA 11” – 19/08 (21.05) : «SEMIR E VICKY ACCUSATI DI OMICIDIO NEL FILM INEDITO “LA CACCIATRICE”, POI INDAGANO SU TRUFFA SANITARIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.02 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Martedì 19 agosto, alle 21.05 in prima visione assoluta su Rai 2, torna “Squadra speciale Cobra 11”.

La serie action tedesca più venduta all’estero, con protagonisti i due ispettori della polizia autostradale, Semir e Vicky (interpretati da Erdogan Atalay e Pia Stutzenstein), diventa un film per la tv inedito: “La cacciatrice”.

Semir e Vicky vengono accusati di aver ucciso un procuratore. L’unico modo per salvarsi è scappare, svolgere indagini non autorizzate e trovare le prove della propria innocenza.

Ma non saranno soli, ad aiutarli la loro squadra che non ha mai creduto alle accuse mosse ai due colleghi.

La serata prosegue con la serie Squadra speciale Cobra 11, stagione 28, ep.1, “Non è un gioco da ragazzi” in cui Semir e Vicky salvano una bambina coinvolta in un incidente per poi scoprire che la mamma della bimba è stata accoltellata.

Le indagini portano i due poliziotti sulle tracce di una truffa ai danni del servizio sanitario nazionale orchestrata in una casa di riposo.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.