RAI 2 * “SQUADRA SPECIALE COBRA 11” – 01/09 (21.20) : «SEMIR E VICKY SCOPRONO UN CADAVERE DI GIOVANE DONNA, MORTE PER BOTOX CONTRAFFATTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Lunedì 1° settembre, in prima visione assoluta, su Rai 2 ritorna alle 21.20 “Squadra speciale Cobra 11”.\n
\n
La serie action tedesca più venduta all’estero, con protagonisti i due ispettori della polizia autostradale, Semir e Vicky, presenta un film per la tv dal titolo “Bella da morire”.\n
\n
Semir e Vicky sorprendono un uomo mentre si sta liberando di un cadavere.\n
\n
La persona morta è una ragazza molto giovane, deceduta perché le è stato niettato del botox contraffatto.\n
\n
Dal ritrovamento della ragazza parte un’indagine che porterà i due investigatori a scoprire delle verità molto dolorose.\n
\n
