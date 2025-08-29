Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 2 * “SQUADRA SPECIALE COBRA 11” – 01/09 (21.20) : «SEMIR E VICKY SCOPRONO UN CADAVERE DI GIOVANE DONNA, MORTE PER BOTOX CONTRAFFATTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.12 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Lunedì 1° settembre, in prima visione assoluta, su Rai 2 ritorna alle 21.20 “Squadra speciale Cobra 11”.\n
La serie action tedesca più venduta all’estero, con protagonisti i due ispettori della polizia autostradale, Semir e Vicky, presenta un film per la tv dal titolo “Bella da morire”.\n
Semir e Vicky sorprendono un uomo mentre si sta liberando di un cadavere.\n
La persona morta è una ragazza molto giovane, deceduta perché le è stato niettato del botox contraffatto.\n
Dal ritrovamento della ragazza parte un’indagine che porterà i due investigatori a scoprire delle verità molto dolorose.\n
