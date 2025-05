RAI 2 * “SINNER, IL RITORNO DEL RE” – 10/5 (19.00): «PRONTO AL RIENTRO DOPO LA SOSPENSIONE, SFIDA CON NAVONE AL CENTRALE FORO ITALICO -/ FANELLI-CAMPORESE-FIOCCHETTI-GRANDE» (VEDI – RIVEDI LIVE WEB TV STREAMING)

18.15 - venerdì 9 maggio 2025

L’attesa sta per finire, il re è pronto a riprendersi il trono (che in realtà nessuno è riuscito a usurpare).

Scaduti i tre mesi di sospensione, dopo l’accordo con la Wada, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è ormai a poche ore dal rientro ufficiale nelle competizioni.

E il proscenio sarà quello del Centrale del Foro Italico – biglietti introvabili da giorni – dove l’altoatesino, saldamente al comando della classifica ATP nonostante non giochi dalla vittoriosa finale degli Australian Open di fine gennaio (dimostrazione di enorme superiorità rispetto al resto del seeding) troverà dall’altra parte della rete l’argentino Mariano Navone, numero 99 del mondo, terraiolo puro, che al primo turno ha eliminato il giovanissimo azzurro Federico Cinà, diciassettenne palermitano al suo primo anno tra i pro.

Il match tra Sinner e Navone, in programma sabato 10 maggio alle 19.00, sarà trasmesso in diretta esclusiva free-to-air su Rai 2, con il commento di Maurizio Fanelli e Omar Camporese e, in studio, Marco Fiocchetti e Rita Grande.

