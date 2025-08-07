RAI 2 * “ROYAL-ISH – PRINCIPESSA PER CASO” – 07/08 (21.05) : «ANTICIPATO L’ORARIO DELLA PRIMA SERATA ALLE 21.05, ULTIMI EPISODI PER LE SERIE WILL TRENT ED ELSBETH / ROYAL-ISH CONCLUDE LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.12 - giovedì 7 agosto 2025

Cambia l’orario d’inizio della prima serata su Rai 2 che viene anticipata alle 21.05 e nello stesso tempo la Direzione Cinema e Serie Tv propone su Rai 2, in prima serata, una fine d’estate in prima visione assoluta.

Domenica 17 e 24 agosto ultime due settimane per “Will Trent”, agente speciale del GBI di Atlanta, interpretato da Ramon Rodriguez, in missione sotto copertura come il temibile Bill Black.

Lunedì 18 e 25 agosto nuovi casi per “Elsbeth” (Carrie Preston) che riuscirà finalmente a incastrare il giudice Milton Crawford, furbo omicida, interpretato da Michael Emerson marito dell’attrice nella vita. Nell’ultimo episodio, finale di stagione (la serie tornerà nel 2026) Elsbeth finirà in galera ignorando che tutti ‘i colpevoli’ che ha fatto arrestare nelle precedenti 29 puntate sono tutti lì reclusi e l’aspettano per vendicarsi.

Martedì 19 agosto torna per il 29° e ultimo anno “Squadra Speciale Cobra 11” con gli ultimi tre film che chiudono definitivamente una delle serie più longeve del panorama europeo.

Giovedì 21 agosto si congeda anche “Delitti In Paradiso”, poliziesco firmato BBC che da 14 anni è l’appuntamento preferito dagli spettatori di Rai 2 che amano il giallo con un meccanismo alla Agatha Christie.

Venerdì 22 agosto ultimi due appuntamenti con “The Americas”, serie naturalistica della NBC che chiude con la “West Coast” e la “Patagonia” e, a seguire, il dietro le quinte delle 10 puntate della serie con Tom Hanks che racconta i retroscena di cinque lunghi anni di lavorazione. Da 36 anni il sabato estivo di Rai 2 è ‘Nel segno del giallo’, ciclo dai titoli impossibili e bizzarri che continua ad appassionare chi nel weekend resta a casa. “Vendicherò mia madre” (sabato 23 agosto), “Folle ossessione” (sabato 30 agosto) e ancora “Alla ricerca di mia figlia” (sabato 6 settembre), thriller acquatico ambientato in Florida, con Tori Spelling (“Beverly Hills 90210”) madre di una ventenne rapita nelle selvagge Everglades, tra coccodrilli e mangrovie, decisa a farsi giustizia da sola.

Infine il 5 settembre l’alternativa al calcio di Italia-Estonia su Rai 1 la offre Rai 2 con “Royal-ish – Principessa per caso”. Come può una finta principessa di un parco divertimenti diventare una sovrana per davvero?

