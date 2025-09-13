RAI 2, RAI YOYO, RAI GULP * “ON ARI” – 15/09 (6.50) : «NUOVO PROGRAMMA PER BAMBINI SU RAI 2, DEBUTTA L’INTRATTENIMENTO MATTUTINO CON ANIMAZIONE E GIOCHI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da lunedì15 settembre, ogni mattina dalle 6:50 alle 7:45, su Rai 2 arriva “On Ari”, il nuovo appuntamento di Rai Kids pensato per svegliare i più piccoli (e non solo) con energia, allegria e fantasia.

Protagonista assoluta è la creator digitale Arianna Craviotto, solare, entusiasta e orgogliosamente geek, che diventa Ari per accompagnare il pubblico in un’ora di intrattenimento unica, alternandosi ai personaggi più amati dell’animazione per bambini: i Puffi, i Peanuts e le Winx.

Ambientata in un coloratissimo studio creativo – una vera e propria “stanza dei sogni”, piena di fumetti, gadget, videogiochi e una postazione da doppiaggio – Ari porta in tv tutta l’energia, la spontaneità e l’umorismo che l’hanno resa una dei volti più amati dai bambini italiani.

Al suo fianco c’è BIP: un’intelligenza artificiale buffa e un po’ pasticciona, con la curiosità di un ragazzino e la battuta sempre pronta. Insieme, tra quiz, sfide, sketch, giochi e interviste imprevedibili, affrontano in ogni puntata un tema diverso, mescolando comicità, emozione e tanta immaginazione. On Ari è un mix travolgente di storie, esperimenti, curiosità e risate, un viaggio quotidiano alla scoperta di sé e del mondo, da vivere con occhi spalancati.

“Con On Ari inizia una nuova era per Rai Kids.- sottolinea il Direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi – Oltre alla presenza sui canali Rai YoYo e Rai Gulp e all’intensa collaborazione con RaiPlay, i contenuti per bambini e ragazzi, attentamente realizzati e selezionati da Rai Kids, ritornano sulla TV generalista con uno spazio dedicato su Rai 2. Nel contesto attuale dei media, che riscopre la TV lineare come un mezzo sicuro e di guida in grado di orientare i bambini verso contenuti stimolanti che pongono attenzione ai valori e alla qualità narrativa, la Rai si affianca ai principali broadcaster pubblici europei nella scelta di programmare contenuti in animazione e per ragazzi sui canali generalisti del gruppo.”

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)