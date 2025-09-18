RAI 2 * “RACE FOR GLORY: AUDI VS LANCIA” – 19/09 (21.20) : «LA RIVALITÀ AUDI-LANCIA NEL RALLY MONDIALE 1983, IL FILM CON SCAMARCIO E BRUHL IN PRIMA VISIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
RAI 2 * "RACE FOR GLORY: AUDI VS LANCIA" – 19/09 (21.20)

14.15 - giovedì 18 settembre 2025

L’accesa storia della rivalità fra Audi e Lancia nel campionato mondiale di rally del 1983 è al centro del film “Race for Glory: Audi vs Lancia” di Stefano Mordini, in onda in prima visione venerdì 19 settembre alle 21.20 su Rai 2.

Due squadre, la Lancia Abarth e l’Audi Sport, danno vita a una competizione serrata nel corso di un campionato che terrà tifosi e appassionati col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Ma oltre le macchine non manca il retroscena umano. Nel cast, Riccardo Scamarcio, Daniel Bruhl, Giorgio Montanini.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

