RAI 2 * “QUASAR” – 20/09 (10.10) : «LA SESTA STAGIONE ESPLORA TRANSIZIONE ECOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, NUOVE RUBRICHE SU ECOSISTEMI MARINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

“Quasar” torna con la sua sesta stagione e si conferma come punto di riferimento per chi vuole esplorare il pianeta attraverso la scienza, la cultura, l’ambiente e la tecnologia.

Al timone, come sempre, il Professor Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella.

Nel primo appuntamento, su Rai2 Sabato 20 settembre alle 10.10, Valerio Rossi Albertini ospiterà rappresentanti del management di grandi aziende per parlare di temi strategici, quali la transizione ecologica, la digitalizzazione del Paese, le materie prime rare e le fonti di energia rinnovabili.

Spiegherà anche come l’essere umano abbia preso spunto dalle abilità più curiose e utili del mondo animale per facilitare molti aspetti della vita quotidiana e incontrerà atleti ed esperti di biomeccanica per riscoprire, in chiave scientifica, alcune discipline olimpiche.

Fabio Gallo continuerà a raccontare lo stato dei nostri mari e delle creature che li abitano, incontrando scienziati e specialisti che ogni giorno lavorano per proteggere gli ecosistemi marini.

Mentre con Marita Langella si proseguirà l’esplorazione delle ultime frontiere dell’intelligenza artificiale, i modelli educativi del futuro, la cultura digitale e le implicazioni sociali dell’applicazione di queste nuove tecnologie.

Tra una rubrica e l’altra, tornano anche le clip pensate per smontare luoghi comuni, fake news grazie al contributo della scienza e del sapere.

A queste si aggiunge una nuova rubrica dedicata al nostro pianeta, la Terra, per conoscere la storia dell’astro che ci ospita.

