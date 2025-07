RAI 2 * “QUASAR” – 18/07 (10.15) : «LA TECNOLOGIA NFT RIVOLUZIONA IL MONDO DELL’ARTE DIGITALE, FOCUS SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOSTENIBILITÀ MARINA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.36 - venerdì 18 luglio 2025

La nuova tecnologia NFT (certificati digitali non duplicabili che attestano la proprietà di un bene) promette di rivoluzionare conservazione, fruizione e scambio delle opere d’arte.

Se ne parla a “Quasar” per l’ultima puntata in onda sabato 19 luglio alle 10.15 su Rai 2.

Per lo spazio dedicato a innovazione e sostenibilità, esperti del settore agroalimentare raccontano come l’esperienza delle imprese e la visione dei giovani collaborino per garantire una giusta transizione ecologica.

A seguire, Marita Langella intervista Oreste Pollicino, professore all’Università Bocconi di Milano, per parlare di regolamentazione dell’AI.

Per la rubrica dedicata al benessere dei mari, Fabio Gallo approfondisce con Mila Cataldo il tema del sovraffollamento turistico.

E poi il racconto del viaggio di “Ad Astra” con Q-5, il cyber-esploratore spaziale.

Infine si parlerà dei progressi nella conservazione e rigenerazione della barriera corallina.

“Quasar” è un programma condotto dal Professor Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella che esplora il pianeta con occhi nuovi, tra scienza, ambiente e prospettive sul futuro.

