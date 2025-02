RAI 2 * “PLAYLIST – TUTTO CIÒ CHE È MUSICA!”: «SPECIALE SANREMO, SI POTRÀ RIVIVERE LE EMOZIONI DELLA KERMESSE CON FEDEZ – THE KOLORS – OLLY (22/2 – 12.00)»

15.14 - venerdì 21 febbraio 2025

Sabato 22 febbraio su Rai 2, in via eccezionale alle 12.00, torna l’appuntamento con la musica di “Playlist: Tutto ciò che è musica!”, condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, per una puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo. Il pubblico potrà rivivere le emozioni della kermesse con Fedez, The Kolors, Vale LP e Lil Jolie, Sarafine, Edoardo Bennato, Clara e Olly. E poi, ancora spazio alla musica con Damiano David, Antonello Venditti, Mahmood.