RAI 2 * “PLAYLIST: TUTTO CIÒ CHE È MUSICA!” – 3/5 (12.00): «ULTIMA PUNTATA DI STAGIONE DI PLAYLIST, OSPITI E PERFORMANCE MUSICALI CON GENTILE – VAGNATO / NOVITÀ E TORMENTONI MUSICALI CON BRAVE – VAGNATO – THE KOLORS – COMA_COSE»

Sabato 3 maggio doppio appuntamento con “Playlist: Tutto ciò che è musica!”, alle 12.00 e alle 14.00 su Rai 2 per l’ultima puntata di stagione insieme a Federica Gentile e Gabriele Vagnato.

Alle 12.00 il pubblico potrà vedere esibirsi in studio: Carl Brave con “Morto a galla”, Marina Rei con “Domenica dicembre”, Andrea Cerrato con “Umani al top”, gli Eiffel 65 con “Viaggia insieme a me”, e poi in esclusiva assoluta Carl Brave e Sarah Toscano col nuovo brano “Perfect”.

Spazio al divertimento e alle notizie dal mondo musicale, per parlare di Pink Floyd, Eros Ramazzotti, Jennifer Lopez, Caterina Balivo e The Kolors.

Alle 14.00, poi, protagonisti alcuni dei tormentoni più ascoltati degli ultimi mesi.

Si esibiranno per il pubblico di Rai 2: i The Kolors con “Tu con chi fai l’amore” e “Karma”, i Coma_Cose con “Cuoricini”, Sarah Toscano con “Amarcord”, Rocco Hunt con “Non litighiamo più”, Gaia con “Chiamo io chiami tu”, Willie Peyote con “Grazie ma no grazie”.

Infine, tra ironia e attualità musicale, si parlerà di Carl Brave, Fedez, Tommy Cash, e tanto altro.

