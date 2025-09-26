RAI 2 * “ORE 14 SERA” – 26/09 : «SPECIALE SU GARLASCO CON NUOVI SVILUPPI, INDAGINI PER CORRUZIONE DELL’EX PROCURATORE VENDITTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.31 - venerdì 26 settembre 2025

Torna eccezionalmente stasera – venerdì 26 settembre – in prima serata su Rai 2 “Ore 14 Sera”, condotto da Milo Infante, con uno Speciale sul caso Garlasco.

I nuovi sviluppi emersi oggi sull’omicidio di Chiara Poggi con le indagini sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti che sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio, saranno al centro di una puntata straordinaria in aggiunta a quella settimanale in programma il giovedì.

Tra gli ospiti in studio ci saranno l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, il giornalista Salvo Sottile, la criminologa Roberta Bruzzone, lo scrittore e giornalista Piero Colaprico, il giornalista Luca Fazzo.

“Ore 14 Sera” è un programma di Milo Infante e Claudia Manari, e di Giorgio Rossani, Giorgia Buran, Silvia Ciufolini, Arianna Giunti, e Matteo Vallini, a cura della Direzione Approfondimento.

