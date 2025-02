RAI 2 – “ONOREVOLI CONFESSIONI“ * PUNTATA DEL 22/2, «LA SEN. BIANCOFIORE TRA ANEDDOTI, PASSIONI E PARTICOLARI INEDITI» (RIVEDI / REPLAY / REPLICA)

18.23 - domenica 23 febbraio 2025

La senatrice Michaela Biancofiore si racconta a Laura Tecce svelando aneddoti, passioni e particolari inediti della sua vita in un racconto emozionante che parte da lontano: il rapporto strettissimo col padre scomparso prematuramente e l’infanzia difficile, gli anni dell’adolescenza in un convitto per orfani, e poi il riscatto grazie alla politica e alla costruzione di rapporti umani centrali nella sua vita.

Nel racconto di Michaela Biancofiore anche la lunga militanza in Forza Italia, sin dalla sua fondazione, e il rapporto con Silvio Berlusconi, e poi la passione per Tiziano Ferro e quella per un altro illustre altoatesino, il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner.