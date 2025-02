RAI 2 – “ONOREVOLI CONFESSIONI”: «LA SENATRICE MICHAELA BIANCOFIORE, PROTAGONISTA DELLA NUOVA PUNTATA (22/2 – 17.15)

11.36 - venerdì 21 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – Maie a Palazzo Madama, è la protagonista della nuova puntata di “Onorevoli Confessioni”, condotta da Laura Tecce, in onda sabato 22 febbraio alle 17.15 su Rai 2. Aneddoti, passioni e particolari inediti della sua vita in un racconto emozionante che parte da lontano: il rapporto strettissimo col padre scomparso prematuramente e l’infanzia difficile, gli anni dell’adolescenza in un convitto per orfani, e poi il riscatto grazie alla politica e alla costruzione di rapporti umani centrali nella sua vita. Nel racconto di Michaela Biancofiore anche la lunga militanza in Forza Italia, sin dalla sua fondazione, e il rapporto con Silvio Berlusconi, e poi la passione per Tiziano Ferro e quella per un altro illustre altoatesino, il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner.