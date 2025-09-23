RAI 2 * “OCCHI DI GATTO” – 24/09 (21.20) : «LE TRE PROTAGONISTE TENTANO DI RECUPERARE IL QUADRO CAT’S EYES, DISPONIBILI TUTTI GLI EPISODI SU RAIPLAY» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
RAI 2 * "OCCHI DI GATTO" – 24/09 (21.20) : «LE TRE PROTAGONISTE TENTANO DI RECUPERARE IL QUADRO CAT'S EYES, DISPONIBILI TUTTI GLI EPISODI SU RAIPLAY»

16.01 - martedì 23 settembre 2025

///
Doppio appuntamento con la serie in prima visione assoluta “Occhi di gatto”, in onda mercoledì 24 settembre alle 21.20 su Rai 2.

Nell’episodio “Alexia”, ricompare in un’asta il quadro “Cat’s Eyes”, che le tre protagoniste stanno cercando di recuperare a ogni costo: Tamara, Sylia e Alexia riescono a rubare le tele messe in vendita, ma manca l’unico quadro che davvero volevano.

In “Quentin”, invece, le ragazze cercheranno di organizzare uno scambio col loro rivale Chassagne, che aveva organizzato l’asta, ma Tamara si fa riconoscere, e le cose si complicano.

La regia è di Alexandre Laurent, nel cast Camille Lou, Constance Labbé, Claire Roman.

Tutti gli episodi della serie sono disponibili su RaiPlay in un boxset dedicato.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

