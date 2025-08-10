Popular tags: featured 20
News
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 2 * “#NONSOLOMERCATO” – 10/08 (00.20) : «LUCIANO SPALLETTI OSPITE D’ECCEZIONE, TRATTATIVE DI CALCI-OMERCATO ESTIVO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Stampa
16.48 - domenica 10 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Con Luciano Spalletti, ex Ct della Nazionale italiana di calcio, ospite d’eccezione, “#nonsolomercato” si propone di dare vita a una puntata davvero speciale.

L’appuntamento è per domani, lunedì 11 agosto, su Rai 2, poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00.20.

Nel corso della trasmissione, firmata da Rai Sport con la cura e la conduzione di Paolo Paganini e la supervisione di Marco Lollobrigida, si sveleranno le trattative più calde e in tempo reale del calciomercato estivo con in collegamento il direttore di Tuttomercatoweb, Nicolò Ceccarini.

Spazio anche alle notizie, le curiosità e le indiscrezioni dal mondo social con Marilina Succo.

In studio per tutti i temi di calcio, gli opinionisti: Pier Paolo Marino, Fulvio Collovati, Domenico Marocchino.

Saranno presenti, inoltre, la calciatrice della Lazio e della Nazionale femminile, Eleonora Godoni e la calciatrice del Venezia, Agata Centasso.

Ospite d’eccezione, naturalmente, in questa puntata di “#nonsolomercato”, l’ex Ct della Nazionale, Luciano Spalletti.

