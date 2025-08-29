RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 30/08 (21.20) : «”FOLLE OSSESSIONE” CON KELCIE STRANAHAN E MATTHEW POHLKAMP» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.48 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La violenza nell’infanzia segna per sempre: in prima visione assoluta, sabato 30 agosto, in prima serata (alle 21:20), Rai 2 trasmette “Folle ossessione”, un tv movie thriller per il ciclo “Nel segno del giallo”, la rassegna che da oltre trent’anni trasmette film di suspense.

Ava Andor è una giovane decoratrice d’interni che si porta dietro dei forti traumi legati al rapporto con la madre, violenta e dispotica. Una delle conseguenze del suo passato drammatico è la tendenza a creare relazioni tossiche con uomini sposati.

La giovane donna ha un nuovo bersaglio: Jim Kellens, un editore che si rivolge ad Ava per arredare la sua casa. Pur di far allontanare Jim dalla moglie, Miranda, e di entrare nelle grazie di sua figlia, Chelsea, Ava è disposta a soluzioni estreme e violente.

L’ossessione di Ava per Jim si tramuterà in una spirale follia. “Folle ossessione” (Designed for death – Usa, 2021), regia di Jessica Janos, con Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy.

