RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 27/09 (21.20) : «VA IN ONDA “OMICIDI A MYSTERY ISLAND” DI NICHOLAS HUMPHRIES, GIALLO CON DELITTI REALI TRA MILIARDARI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

RAI 2 * "NEL SEGNO DEL GIALLO" – 27/09 (21.20) : «VA IN ONDA "OMICIDI A MYSTERY ISLAND" DI NICHOLAS HUMPHRIES, GIALLO CON DELITTI REALI TRA MILIARDARI»

14.31 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Per la rassegna “Nel segno del giallo”, sabato 27 settembre alle 21.20 in prima visione su Rai 2 va in onda “Omicidi a Mystery Island” di Nicholas Humphries.

Un gruppo di miliardari, un gioco di società: ogni anno a Mystery Island viene messo in scena un delitto, e i partecipanti alla gara devono investigare per risolvere il caso.

Ma stavolta qualcosa non torna: il morto è il padrone della tenuta, ma non per finta. E non sarà l’ultimo, in una catena di delitti.

Per fortuna, e per caso, fra i partecipanti c’è anche un vero detective.

Modellato sulle grandi storie di Agatha Christie, personaggi ben disegnati e un intreccio che tiene col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Non manca un pizzico di humor.

Nel cast, Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows, Matthew Chambers.

*

*

