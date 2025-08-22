Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 23/08 (21.05) : «THRILLER AL FEMMINILE CON AUDREY CHE INSEGNA GINNASTICA POST PARTUM, LA SUA ASSISTENTE BROOKLYN NASCONDE SEGRETI VENDICATIVI CONTRO LE CLIENTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

E-mail
16.02 - venerdì 22 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Thriller al femminile in prima visione assoluta su Rai 2: sabato 23 agosto, per il ciclo “Nel segno del giallo”, alle 21.05 va in onda “Vendicherò mia madre”.

Audrey insegna ginnastica post partum a un gruppo di madri che frequentano un parco pubblico coi loro neonati.

La sua assistente Brooklyn ha però qualcosa da nascondere per cui è vittima di una spinta vendicativa e pericolosa nei confronti delle clienti.

Così Audrey è costretta ad affrontare una situazione al limite della follia.

Trama originale e inquietante, per un film in cui non mancano tensione e colpi di scena.

Regia di Doug Campbell, con Sami Nye, Taylor Joree Scorse, Jason Tobias, Janet Carter.

