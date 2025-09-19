Popular tags:
News immediate,
non mediate!
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 20/09 (21.20) : «IN PRIMA VISIONE “UN OMICIDIO PER DUE”» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.50 - venerdì 19 settembre 2025

La prima serata di Rai 2 è “Nel segno del giallo”: in prima visione, sabato 20 settembre alle 21.20, c’è “Un omicidio per due – Festa di compleanno” di Ismail Sahin.

È la festa di Lou, e le sue amiche, da Berlino, decidono di farle una sorpresa e andarla a trovare in campagna, dove la ragazza si è trasferita.

Ma di Lou nessuna traccia: le altre due decidono che festeggeranno lo stesso, ma una delle due viene trovata morta il giorno dopo, mentre l’altra sparisce.

Le ricerche porteranno a un mistero ancora più intricato.

Produzione tedesca e ambientazione originale, con un intreccio intelligente che tiene spettatrici e spettatori in sospeso fino alla fine.

Nel cast, Eidin Jalali, Caro Cult.

*

*

