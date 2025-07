RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 18/07 (21.20) : «LA PROCURATRICE SI RISVEGLIA ACCANTO AL CADAVERE DELL’AVVOCATO RIVALE, THRILLER “NOTTE DI BUGIE” CON ANNA MARIE DOBBINS» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.12 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una procuratrice in carriera passa una notte di passione a casa di un avvocato difensore rivale.

Al mattino la donna si risveglia accanto al cadavere dell’uomo che è stato assassinato.

Le cose peggiorano quando le viene chiesto di indagare sul suo omicidio.

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, la rassegna che da oltre trent’anni trasmette film di suspense, sabato 19 luglio alle 21.20, in prima visione assoluta, Rai 2 propone il movie thriller “Notte di bugie” per la regia di Nadeem Soumah, con Anna Marie Dobbins, Colt Prattes, Louis Mandylor.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)