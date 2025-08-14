RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 14/08 (21.00) : «LA PRIMA VISIONE ASSOLUTA DI “IN FUGA DALL’INCUBO”, STORIA DI JESSICA CHE SCAPPA DAL MARITO VIOLENTO MA VIENE TORMENTATA DA MISTERIOSE MINACCE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.48 - giovedì 14 agosto 2025

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, la rassegna che da più di trent’anni trasmette film di suspense e thriller, sabato 16 agosto su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21 verrà trasmesso “In fuga dall’incubo”.

Dopo anni di soprusi e violenze fisiche e mentali, Jessica riesce a scappare dal marito Peter insieme al figlio Noah e a rifugiarsi sulla piccola isola dove vive la sorella Rachel.

La donna cerca di rifarsi una vita, compra una casa vicino a sua sorella e trova lavoro come insegnante in una scuola.

Nonostante Peter sia stato dichiarato morto a causa di un incidente, l’angoscia continua a perseguitarla.

I suoi incubi sembrano avverarsi quando inizia a sentire dei rumori notturni in casa, ad avere la sensazione di essere spiata, a ricevere foto scattate a sua insaputa.

Una lettera in cui viene minacciata di morte la getta nel panico.

È possibile che suo marito sia ancora vivo e la stia tormentando?

Jessica è pronta a tutto pur di scoprire la verità e di garantire a suo figlio e a sé stessa una vita serena.

“In fuga dall’incubo” (Rear Wiew Mirror – Hiding for My Husband, Usa – 2023).

