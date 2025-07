RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 11/07 (21.20): «”GLI OCCHI BLU DELL’OSSESSIONE” CON LEXI MINETREE E ANDREW SPACH, THRILLER SU UN PARAMEDICO CHE PERSEGUITA UNA STUDENTESSA DOPO AVERLA SOCCORSA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.01 - venerdì 11 luglio 2025

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, sabato 12 luglio su Rai 2 in prima visione assoluta, alle 21.20, andrà in onda il film “Gli occhi blu dell’ossessione”.

Chloe, studentessa di liceo con una madre iperprotettiva, esce di nascosto da casa sua per passare un po’ di tempo con le amiche.

Quando Chloe sta per tornare a casa, mentre è al telefono con sua madre, un automobilista ubriaco investe l’auto su cui viaggia, uccidendo il conducente e ferendo Chloe, il suo ragazzo Bryce e un’amica.

La madre chiama i soccorsi che giungono sul luogo quando Chloe è priva di sensi.

Un giovane paramedico, Matt, è immediatamente attratto dalla ragazza anche per motivi legati al passato.

Da quel momento il soccorritore inizia a perseguitare ossessivamente Chloe, cercando di fermare chiunque ostacoli la sua passione.

“Gli occhi blu dell’ossessione” (The paramedic who stalked me, USA, 2022). Regia di Dave Thomas, con Lexi Minetree, Andrew Spach e Maeve Quinlan.

