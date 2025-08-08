Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “NEL SEGNO DEL GIALLO” – 08/08 (21.20) : «THRILLER “UN FIGLIO AD OGNI COSTO” IN PRIMA VISIONE, LA STORIA DI UNA DONNA INCINTA MINACCIATA DA CHI VUOLE RUBARLE IL BAMBINO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.01 - venerdì 8 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Nel segno del giallo”, la rassegna che da più di trent’anni in estate trasmette film di suspense e thriller, sabato 9 agosto su Rai 2 alle 21.20 propone, in prima visione assoluta, “Un figlio ad ogni costo”.

Una donna incinta, Hailey, assume una levatrice per assisterla durante il parto in casa. Da Jade, un’altra madre in attesa di un bambino, conosciuta a un corso di ginnastica per donne incinte, Hailey apprende notizie allarmanti sulla donna che ha appena assunto.

Incerta di chi fidarsi, Hailey deve anche difendersi dalla pericolosa minaccia di qualcuno che vuole rubarle il bambino. Regia Ryan Dewar, con Brooke Burfitt, Jason Burkey, Lauren Buglioli.

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

