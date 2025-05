RAI 2 * “MIXED BY ERRY” – 9/5 (21.20): «IL FENOMENO DEI NASTRI PIRATA A NAPOLI, UN’EPOCA CON D’ORIANO – ARENA – PALUMBO – DI LEVA – DELL’ANNA – ESPOSITO – CELOTTO – GIFUNI»

15.45 - giovedì 8 maggio 2025

Enrico lavora in un negozio di elettrodomestici di Napoli dove approfitta dei registratori in vendita per realizzare compilation su cassetta da vendere ad amici e clienti.

Quando il negozio chiude, il giovane, aiutato dai fratelli Peppe e Angelo, decide di dedicarsi ai nastri pirata a tempo pieno.

Il marchio “Mixed by Erry” diventerà popolarissimo, non solo a Napoli e dintorni, ma in tutta Italia e a livello internazionale, tanto da attirare l’attenzione di polizia e malavita.

È il film “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, ambientato tra gli Anni Settanta, Ottanta e Novanta, e proposto in prima visione venerdì 9 maggio alle 21.20 su Rai 2.

Il regista, autore della saga “Smetto quando voglio”, torna a occuparsi del confine tra disoccupazione e arte di arrangiarsi, con una fantasiosa storia ispirata a una storia vera.

Colonna sonora con il meglio della musica degli Ottanta e Novanta che riempie di nostalgia tutto il film.

Tre Nastri d’argento 2023 per la Miglior commedia, per la Miglior scenografia (Tonino Zera) e per il miglior casting director (Francesca Borromeo).

Nel cast Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Greta Esposito, Chiara Celotto, Fabrizio Gifuni.

Una produzione Groenlandia con Rai Cinema.

