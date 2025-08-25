RAI 2 * “LOVE GAME – IL GIOCO DELL’AMORE” (26-27/8) : «QUATTRO SINGLE DEVONO SCOPRIRE CHI NASCONDE UNA RELAZIONE SEGRETA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.24 - lunedì 25 agosto 2025

Dopo il buon riscontro ottenuto dalle prime due stagioni, torna “Love Game – Il gioco dell’amore”, il format che mescola il genere dating-show con il game, in onda martedì 26, mercoledì 27 agosto e martedì 2 e mercoledì 3 settembre, dopo la mezzanotte, su Rai2.

I quattro concorrenti sono tutti single, ma solo in apparenza. In realtà tra loro si nasconde una coppia rigorosamente in incognito. I quattro protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità. Se i due single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, saranno loro a vincere un viaggio. Altrimenti, se la coppia saprà ingannare gli altri, si aggiudicherà il premio finale.

Alla conduzione di “Love Game – Il gioco dell’amore” un trio inedito formato da Barbara Politi, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli.

Ognuno di loro avrà un differente ruolo. Barbara Politi, new-entry nel cast, vestirà i panni di padrona di casa e, dopo aver accolto ogni concorrente, cercherà di indagare per scoprire la reale situazione sentimentale di ciascuno. Claudio Guerrini, storica voce di RDS, metterà alla prova i concorrenti con le sue domande scomode che testeranno la loro sincerità. Reyson Grumelli proporrà un test per tirare fuori il lato più romantico dei partecipanti. Non solo, Grumelli canterà anche la sigla del programma intitolata “Mille cose”.

“Love Game – Il gioco dell’amore” è un programma della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai realizzato in collaborazione con la casa di produzione Imagine The Stars. Il format è nato da un’idea degli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. La regia è di Ciro Tomaiuoli.

