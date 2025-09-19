RAI 2 * “LOVE GAME – IL GIOCO DELL’AMORE” – 19/09 (23.40) : «IL FORMAT CHE MESCOLA IL GENERE DATING-SHOW CON IL GAME» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.10 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ultimo appuntamento su Rai2 con “Love Game – Il gioco dell’amore”, il format che mescola il genere dating-show con il game.

Stasera, venerdì 19 settembre, intorno alle 23.40, subito dopo la docu-serie “Oltre il cielo”, andrà in onda la quarta puntata.

Alla conduzione, Barbara Politi, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli.

Special guest, l’attore Antonio Buonocunto.

Al centro della terza stagione di “Love Game – Il gioco dell’amore”, quattro concorrenti, tutti single, ma solo in apparenza.

In realtà tra loro si cela una coppia rigorosamente in incognito.

I quattro protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità.

Se i due single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, saranno loro a vincere un viaggio.

Se invece la coppia sarà brava a fingere e a ingannare gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.

I tre conduttori, all’interno del programma, hanno un ruolo differente.

Barbara Politi, new-entry nel cast, veste i panni di padrona di casa e, dopo aver accolto ogni concorrente, cerca di indagare per scoprire la loro reale situazione sentimentale.

Claudio Guerrini ha il compito di scuotere gli animi dei concorrenti con domande scomode che mettono alla prova la loro sincerità.

Reyson Grumelli, cerca invece di tirare fuori il lato più romantico dei partecipanti.

Non solo: Grumelli canta anche la sigla del programma, intitolata “Mille cose”.

“Love Game – Il gioco dell’amore” è un programma della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai realizzato in collaborazione con la casa di produzione Imagine The Stars.

Scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, la regia è di Ciro Tomaiuoli.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)