RAI 2 * “LOVE GAME – IL GIOCO DELL’AMORE” – 02/09 (23.55) : «ULTIMI DUE EPISODI DELLA TERZA STAGIONE, FORMAT CHE MESCOLA DATING-SHOW CON GAME» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Terza e quarta puntata in arrivo, in seconda serata su Rai 2, per “Love Game – Il gioco dell’amore”, il format che mescola il genere dating-show con il game.

Martedì 2 settembre andrà in onda il terzo appuntamento, intorno alle 23.55, subito dopo lo speciale “Battiato – Le vie del sacro”. L’indomani, invece, a mezzanotte e 25, dopo “Storie di donne al bivio mercoledì”, sarà trasmesso l’episodio conclusivo. Alla conduzione: Barbara Politi, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli, special guest l’attore Antonio Buonocunto.

Al centro della terza stagione di “Love Game – Il gioco dell’amore”, quattro concorrenti, tutti single… ma solo in apparenza. In realtà tra loro si cela una coppia rigorosamente in incognito. I quattro protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità. Se i due single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, saranno loro a vincere un viaggio. Se invece la coppia sarà brava a fingere e a ingannare gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.

I tre conduttori, all’interno del programma, hanno un ruolo differente. Barbara Politi, new-entry nel cast, veste i panni di padrona di casa e, dopo aver accolto ogni concorrente, cerca di indagare per scoprire la loro reale situazione sentimentale. Claudio Guerrini, che nel curriculum vanta sempre più numerose esperienze legate alla TV di Stato, ha il compito di scuotere gli animi dei concorrenti con domande scomode che mettono alla prova la loro sincerità. Reyson Grumelli, con il suo irresistibile test, cerca invece di tirare fuori il lato più romantico dei partecipanti. Non solo: Grumelli canta anche la sigla del programma, intitolata “Mille cose”.

“Love Game – Il gioco dell’amore” è un programma della Direzione Intrattenimento Prime Time RAI realizzato in collaborazione con la casa di produzione Imagine The Stars. Scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, la regia è di Ciro Tomaiuoli.

