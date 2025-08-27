RAI 2 * “LOVE GAME – IL GIOCO DELL’AMORE” (00.00) : «CONTINUA LA TERZA STAGIONE DEL DATING-SHOW CON QUATTRO CONCORRENTI, NUOVE SFIDE SENTIMENTALI E PREMIO FINALE PER CHI SAPRÀ INGANNARE MEGLIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.12 - mercoledì 27 agosto 2025

Torna su Rai 2 “Love Game – Il gioco dell’amore”, il format che mescola il dating-show con il game.

La seconda puntata della terza stagione andrà in onda stasera dopo la mezzanotte.

Al centro di questi episodi, quattro concorrenti single, ma solo in apparenza. Tra loro infatti si cela una coppia in incognito. I quattro protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità. Se i due single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, saranno loro a vincere un viaggio. Se invece la coppia sarà brava a fingere e a ingannare gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.

Alla conduzione di “Love Game – Il gioco dell’amore” – programma nato da un’idea degli autori Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci e sviluppato e scritto con Sacha Lunatici – il trio composto da Claudio Guerrini, Barbara Politi e Reyson Grumelli.

Barbara Politi, new-entry nel cast, accoglierà ogni concorrente e cercherà di scoprire la loro reale situazione sentimentale, mentre Claudio Guerrini, storica voce radiofonica, metterà alla prova la loro sincerità e Reyson Grumelli cercherà di tirare fuori il loro lato più romantico.

La terza puntata e la quarta puntata di “Love Game – Il gioco dell’amore” andranno in onda martedì 2 e mercoledì 3 settembre, sempre dopo la mezzanotte su Rai 2.

“Love Game – Il gioco dell’amore” è un programma della Direzione Intrattenimento Prime Time RAI realizzato in collaborazione con la casa di produzione Imagine The Stars. Scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, la regia è di Ciro Tomaiuoli.

