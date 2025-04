RAI 2 * “LINEA DI CONFINE” – 30/4 (23.40): «RIAPERTURA DEL CASO POGGI / DELITTO DI GARLASCO, SI INDAGA SU SEMPIO CON ROBLEDO-SOTTILE-ZANELLA-BOLZAN»

17.20 - martedì 29 aprile 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Linea di confine” alla decima puntata, mercoledì 30 aprile alle 23.40 su Rai 2, si occupa del delitto di Garlasco.

Nell’estate del 2007, Chiara Poggi, ventisei anni, laureata in economia, venne trovata morta nella villetta dove vive con i suoi a Garlasco, in provincia di Pavia: la ragazza era stata colpita con un oggetto contundente, forse un martello, ma l’arma del delitto non è mai stata ritrovata.

Nel dicembre del 2015 la Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto come unico colpevole del delitto il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Ma dopo diciotto anni di battaglie giudiziarie, l’11 marzo di quest’anno, la Procura di Pavia ha riaperto il caso: viene raggiunto da un avviso di garanzia Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, già indagato ai tempi del delitto e poi prosciolto.

Gli investigatori si concentrano su una serie di campioni biologici che potrebbero aiutare a ricostruire la sequenza degli eventi di quel giorno di agosto del 2007.

In studio con Antonino Monteleone ne discuteranno l’ex Procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, i giornalisti Salvo Sottile, Gianluca Zanella e la criminologa Flaminia Bolzan.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)