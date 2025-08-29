“” (RAI 2) : «LE AZZURRE DI VELASCO AFFRONTANO LA GERMANIA NEGLI OTTAVI, CAMPIONESSE OLIMPICHE CONTRO SQUADRA FISICA GUIDATA DA BREGOLI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - venerdì 29 agosto 2025

Il meglio deve ancora venire, chioserebbe Luciano Ligabue, che di sport se ne intende.

Dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione, infatti, per le Azzurre di Julio Velasco, che contro il Belgio hanno centrato la loro trentaduesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni comincia la fase ad eliniazione diretta.

L’appuntamento è per sabato 30 agosto a mezzogiorno ora italiana a Bangkok, nello stesso palazzetto dove l’Italia ha conquistato la Nations League lo scorso anno.

L’avversaria negli ottavi è la Germania, infarcita di giocatrici che giocano o hanno giocato nella nostra Serie A, un’avversaria molto fisica e coriacea in fase difensiva, cresciuta tecnicamente nell’ultimo anno sotto la guida di coach Giulio Bregoli.

Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno chiuso la Pool B al primo posto, regolando Slovacchia, Cuba e Belgio, mentre le tedesche, hanno terminato chiuso la Pool G al secondo posto dopo aver perso al tie-break contro la Polonia.

Italia-Germania sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e RaiPlay a partire dalle 11.50, con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani e le interviste di Edi Dembinski; in studio, Simona Rolandi.

