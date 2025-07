RAI 2 * “LA NOTTE DEL MARE” – 28/07 (23.15) : «LA TERZA EDIZIONE CELEBRA I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, UNO SPETTACOLO CHE SENSIBILIZZA ATTRAVERSO MUSICA E DANZA GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.36 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È incentrato sui temi della sostenibilità l’evento “La notte del mare”, condotto da Domenico Gareri e Emanuela Tittocchia, in onda martedì 29 luglio alle 23.15 su Rai 2.

Giunta alla terza edizione, la manifestazione è in linea con i principi di Bandiera Blu in linea sia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile dell’Onu e sia con le strategie di promozione della sostenibilità promosse dall’Unione Europea per la nuova fase di programmazione “Urban Green Deal”.

Uno strumento che vuole sensibilizzare cittadini, enti pubblici e privati attraverso lo spettacolo, la musica, il canto e la danza.

Da un’idea di Domenico Gareri, un programma di Annalisa Montaldo Raffaele Del Monaco. Regia Angelo Vitale.

