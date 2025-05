RAI 2 * “ITALIAN GREEN” – 3/5 (11.20): «SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE A MILANO, CON ACAMPA-MARTINELLI E OSPITI FIAT-ASSOAMBIENTE-SUNGROW-SANT’ANNA»

19.20 - venerdì 2 maggio 2025

Terzo appuntamento per Italian Green, il programma condotto da Mario Acampa e Marco Martinelli che va alla scoperta di idee, persone e progetti legati alla sostenibilità.

Sabato 3 maggio alle 11.20 su Rai 2, i conduttori saranno a Milano, in via Pontaccio 18, e visiteranno il palazzo più piccolo della città insieme a Fiat, simbolo di creatività e design, proprio come la nuova Topolino.

Parleranno anche di energia con le rubriche Energy Pills, Ethical Fashion e DivulGreen, tra innovazione fotovoltaica, moda green, intelligenza artificiale e impatti ambientali.

Spazio poi alla moda sostenibile, all’agricoltura a km zero, all’economia circolare con Assoambiente, e a un approfondimento con Sungrow, realtà attiva nel campo delle rinnovabili.

Chiuderà la puntata un contributo della Scuola Superiore Sant’Anna sulle fake news ambientali.

