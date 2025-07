RAI 2 * “ITALIAN GREEN” – 11/07 (11.15): «ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE E INNOVAZIONE AMBIENTALE, FOCUS SU BIODIVERSITÀ MARINA E TRANSIZIONE ENERGETICA DELLE IMPRESE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - venerdì 11 luglio 2025

Mario Acampa e Marco Martinelli – i DivulGreen – intraprendono un viaggio tra innovazione e responsabilità svelando, sabato 12 luglio alle 11.15 su Rai 2, l’impatto dei piccoli gesti, la biodiversità dei nostri mari e tanto altro ancora.

“Italian Green” prosegue con Food Green per guidare gli spettatori alla stagionalità per un’alimentazione a km zero.

A seguire: le novità di Albasolar e dei suoi impianti fotovoltaici; Ethical Fashion con Greenthesis; Intesa San Paolo con il Laboratorio ESG, rivolto ad accompagnare le imprese italiane nella transizione sostenibile.

Quindi le Green News e Energy Pills, prima di chiudere con una ricercatrice del S. Anna di Pisa con una serie di curiosità sugli imballaggi.

Un’occasione unica per ispirarsi e contribuire a rendere quotidianità e ambiente ancora più “green”.

