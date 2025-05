RAI 2 * “ITALIAN GREEN” – 10/5 (11.20): «TRADIZIONI ITALIANE E SOSTENIBILITÀ QUOTIDIANA, SPECIAL FOCUS SU FAVE E PECORINO CON OSPITI ACAMPA – SCUTARI – MARTINELLI – BIANCARDI – ROSSI»

14.00 - sabato 10 maggio 2025

Una riflessione sulle tradizioni italiane e sulla sostenibilità quotidiana, con fave e pecorino come simboli di stagionalità e convivialità consapevole in apertura della puntata di “Italian Green” in onda sabato 10 maggio alle 11.20 su Rai 2.

A Torino, Mario Acampa incontra Alessio Scutari, Managing Director di Fiat, per raccontare la nuova Panda elettrica.

Intanto, Marco Martinelli torna con Energy Pills, per spiegare le fonti rinnovabili in modo chiaro ed efficace.

Con Sara Biancardi si parlerà di biodiversità marina e aree protette, mentre in ‘Food Green’ fave e pecorino tornano protagonisti in chiave ambientale.

Dalla sede romana di Renexia si parlerà del futuro dell’energia e della mobilità sostenibile,

mentre Ethical Fashion approfondisce i rischi ambientali del poliestere e le soluzioni più innovative per ridurne l’impatto.

Spazio anche ai DivulGreen Influencer con Ilaria Rossi, per capire l’impatto del traffico urbano e la gestione dei rifiuti con una visita all’impianto Gesenu di Perugia,

tra economia circolare e arte del riciclo.

In chiusura, le sfide legate alle terre rare e sul ruolo degli OGM nell’agricoltura sostenibile,

con il contributo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Una puntata che celebra la primavera e la possibilità di vivere green, a partire dalle scelte di ogni giorno.

