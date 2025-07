RAI 2 * “ITALIAN GLOBAL SERIES FESTIVAL” – 21/07 (22/07) : «LE SERIE TV ITALIANE E INTERNAZIONALI PROTAGONISTE A RIMINI E RICCIONE, UN VIAGGIO NELLA RIVIERA ROMAGNOLA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

22.12 - lunedì 21 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un evento dedicato alle serie Tv italiane e internazionali, nella cornice di Rimini e Riccione, con la partecipazione di grandi star.

È l’Italian Global Series Festival, condotto da Laura Barth, in onda da martedì 22 luglio in seconda serata su Rai 2.

Ospiti i protagonisti delle serie più amate, da Carlo Verdone a Veronica Pivetti e Carla Signoris, da Michele Placido a Elena Sofia Ricci, passando per Can Yaman e Alessandro Preziosi, e ancora Cesare Bocci e Alessio Vassallo.

Non mancheranno artisti internazionali come Kevin Spacey, premiato con il Maximo Excellence Award, e volti di successo come Maria Chiara Giannetta con “Blanca 3” e il cast di “Mare Fuori”.

Il giornalista Mario Benedetto farà da guida in un affascinante viaggio tra i luoghi più suggestivi della riviera Romagnola, esplorando il legame tra passato e presente e il ruolo delle serie Tv come ponte tra tradizione e innovazione.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)