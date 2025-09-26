RAI 2 * “IL TRONO DEL GUSTO” – 27/09 (9.35) : «LA TAPPA DI CATANZARO LIDO TRA STREET FOOD CALABRESE E SOCIAL, NUOVA PUNTATA DEL DOCU-REALITY» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.02 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo il debutto della prima puntata a Belvedere Marittimo, “Il Trono del Gusto” torna sabato 27 settembre alle 9.35 su Rai 2 con una nuova tappa: Catanzaro Lido, cuore della costa ionica calabrese.

Il docu-reality prodotto da RG Factory e condotto da Alfredo Orofino, conosciuto come il “Re dello street food”, prosegue così il suo viaggio lungo l’Italia tra cibo, cultura e incontri.

In questa puntata, oltre a scoprire Catanzaro Lido, Alfredo e il suo team si cimenteranno in un esperimento social: girare un video selfie promozionale per raccontare l’evento online. Tra imprevisti e goffaggini, l’improvvisazione influencer si trasforma in una parentesi divertente che farà da contraltare alle difficoltà che ogni tappa presenta.

Al centro del racconto anche le vicende dei protagonisti del mondo street food, che condivideranno con il pubblico i sacrifici, le passioni e i sogni che animano la loro scelta di vita. Un ritratto umano che si intreccia con i sapori autentici della Calabria.

Dopo aver conquistato la costa tirrenica, “Il Trono del Gusto” approda quindi sullo Ionio con il suo format originale: otto tappe, otto sfide, un solo trono, quello del gusto.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)