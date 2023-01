RAI 2 – “ IL PROVINCIALE “ * PUNTATA 15 GENNAIO 2023 « ABRUZZO, DA ANVERSA DEGLI ABRUZZI A SCANNO, PASSANDO DA CASTROVALVA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

09.49 - lunedì 16 gennaio 2023

Il Provinciale. St 2022/23 – Abruzzo: Valle del Sagittario, l’orgoglio ritrovato – 15/01/2023. Da Anversa degli Abruzzi a Scanno, passando da Castrovalva, Villalago e dal suggestivo borgo abbandonato di Frattura Vecchia. Si svolge lungo la suggestiva Valle del Sagittario l’itinerario di Federico Quaranta che va alla scoperta dei Monti Marsicani. Luoghi che hanno ispirato grandi scrittori abruzzesi, come il pescarese Gabriele D’Annunzio, che vi ha ambientato l’opera teatrale “La fiaccola sotto il moggio”, e soprattutto Ignazio Silone, autore del capolavoro “Fontamara”, nel quale racconta le disillusioni dei “cafoni”, contadini condannati a vivere nella miseria e nell’ingiustizia. Prende ispirazione da loro il viaggio di Federico che, a distanza di quasi un secolo dall’opera di Silone, parte alla ricerca di allevatori, agricoltori, boscaioli e artigiani che hanno deciso di restare legati al proprio territorio per trovarvi occasione di riscatto. Ecco allora un “pastore-filosofo” che discetta di formaggi e teorie economiche, una giovane coppia con gregge e famiglia tra i pascoli di Frattura, un mulattiere che per vocazione porta avanti la tradizione famigliare, un artigiano che produce lame e coltelli utilizzando le materie prima dei boschi di Scanno, un coltivatore che ha ripreso le antiche tecniche dei monaci benedettini stanziati dal medioevo su questi monti. Dopo una visita all’antico mulino ad acqua di Villalago, alimentato ancora oggi dal corso del Sagittario, l’itinerario si conclude sulle rive del lago di San Domenico, un invaso artificiale nato nel 1929 per produrre energia elettrica che compete in bellezza con la selvaggia natura circostante.