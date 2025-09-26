Popular tags:
RAI 2 * “I FATTI VOSTRI” – 06/10 (11.10) : «PARTENZA POSTICIPATA, NUOVO STUDIO E GIOCO PER LA TRASMISSIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.50 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Per garantire il miglior allestimento della scenografia, conseguente al cambio di studio, e del nuovo gioco che animerà la trasmissione, la Direzione Daytime comunica che la partenza de “I Fatti Vostri” è stata posticipata a lunedì 6 ottobre alle 11.10 su Rai2.

