RAI 2 * “HYPNOTIC” – 04/09 (21.20) : «BEN AFFLECK DETECTIVE ALLA RICERCA DELLA FIGLIA SCOMPARSA, THRILLER CON ALICE BRAGA IN PRIMA VISIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

RAI 2 * "HYPNOTIC" – 04/09 (21.20) : «BEN AFFLECK DETECTIVE ALLA RICERCA DELLA FIGLIA SCOMPARSA, THRILLER CON ALICE BRAGA IN PRIMA VISIONE»

12.50 - mercoledì 3 settembre 2025

È Ben Affleck il protagonista di “Hypnotic” di Robert Rodriguez, in onda in prima visione giovedì 4 settembre alle 21.20 su Rai 2.

La bambina del detective Daniel Rourke è scomparsa mentre giocava al parco: proprio mentre si sta rassegnando alla perdita, l’uomo trova la foto di sua figlia nella cassetta di sicurezza di una banca che stava per essere svaligiata.

Si riaccendono, per Rourke, le speranze di ritrovare la figlia, ma c’è di mezzo un grosso intrigo, e per le sue ricerche dovrà farsi aiutare da una sensitiva di talento.

Nel cast anche Alice Braga, J.D. Pardo.

